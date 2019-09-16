Каррера рассказал о своём отношении к Федуну

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера признался, что крайне признателен владельцу московского клуба Леониду Федуну за предоставленный шанс, поэтому не может казать о нём ничего плохого.

"После увольнения мы не общались. Хочу добавить, что я всегда буду благодарен господину Федуну, он дал мне шанс стать главным тренером. Он поверил в меня, сделал меня главным, несмотря на то, что я никогда не занимал этой должности. Всегда буду благодарен ему за это. При всём этом думаю, что отплатил ему хорошей монетой", - сказал итальянец.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.

До этого "красно-белые" имели бестрофейный период длительностью 13 лет.

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