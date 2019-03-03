Каррера рассказал о своем отношении к Глушакову
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что он не имеет ничего против полузащитника "красно-белых" Дениса Глушакова.
"Я бы пожал руку Глушакову. Ничего против него не имею. Если была какая-то проблема, то он сам себе ее создал. Единственная проблема, которую мог создать я, — это то, что он сидел на скамейке на протяжении нескольких матчей. Но эту проблему сформировал он сам. Если увижу его, то поприветствую и протяну руку. То, что произошло, было моей реакцией на его действия", - приводят слова Карреры российские СМИ.
Напомним, что в первом части этого сезона Глушакова и защитник Андрей Ещенко лайкнули критическое стихотворение Дмитрия Назарова, которое было посвящено Каррере. За это итальянский специалист перевел обоих игроков в дубль. На следующий день после отставки Каррера пригласил на прощальный обед всех игроков "Спартака", кроме Глушакова. Олег Кононов, ставший преемником Карреры на посту главного тренера "Спартака", вернул Глушакова и Ещенко в основной состав.
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