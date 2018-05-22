Каррера рассказал о том, в каком клубе хочет работать Конте

Теги массимо каррерачелсиантонио конте

Каррера рассказал о том, в каком клубе хочет работать Конте
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил вероятность ухода наставника "Челси" Антонио Конте со своего поста.

"У меня постоянный контракт с Конте. Я думаю, что он не хочет уходить из "Челси" и уважает действующий контракт. Впрочем он ничего не говорил мне по этому вопросу", - приводит слова Карреры Sportevai.it.

Ранее сообщалось, что "Челси" собирается уволить Конте в ближайшее время.

Не пропустите: СМИ узнали решение руководства "Челси" по будущему Конте. | http://soccernews.ru

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