Каррера рассказал о том, в каком клубе хочет работать Конте



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил вероятность ухода наставника "Челси" Антонио Конте со своего поста.

"У меня постоянный контракт с Конте. Я думаю, что он не хочет уходить из "Челси" и уважает действующий контракт. Впрочем он ничего не говорил мне по этому вопросу", - приводит слова Карреры Sportevai.it.

Ранее сообщалось, что "Челси" собирается уволить Конте в ближайшее время.

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