Каррера рассказал о трансферных планах "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о трансферных планах московского клуба.

По словам итальянского специалиста, "красно-белые" ищут нового левого защитника, который смог бы конкурировать с Дмитрием Комбаровым.

При этом Каррера отметил, что новичок обязательно должен быть с российским паспортом.

Напомним, что "Спартак" этой зимой уже подписал защитника Николу Максимовича и хавбека Софиана Ханни.

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