Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус"

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Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Ювентус".

"Я - ювентини и для меня было бы честью тренировать "Ювентус". Мне удалось поработать в этом клубе вместе с Антонио Конте, но сейчас у команды есть прекрасный тренер. Не думаю, что "Ювентус" расстанется с Аллегри", – приводит слова Карреры Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает кандидатуру Карреры в качестве преемника Аллегри.

Не пропустите: Каррера: "Глушаков может быть недоволен, что не играет, но конфликта с ним у меня нет". | http://soccernews.ru

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