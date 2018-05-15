Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Ювентус".

"Я - ювентини и для меня было бы честью тренировать "Ювентус". Мне удалось поработать в этом клубе вместе с Антонио Конте, но сейчас у команды есть прекрасный тренер. Не думаю, что "Ювентус" расстанется с Аллегри", – приводит слова Карреры Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает кандидатуру Карреры в качестве преемника Аллегри.

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