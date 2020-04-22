Каррера рассказал, почему он согласился на переход Петковича в "Спартак"
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился воспоминаниями о переходе в 2017 году в стан "красно-белых" сербского защитника Марко Петковича.
"По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался? Я взял того футболиста, которого мог! Я хотел Марио Фернандеса, Тома Менье и других сильных, но дорогих игроков. Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов", - приводит слова Карреры Metaratings.
Петкович выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год, провел за клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В настоящее время он играет за португальскую "Тонделу".
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