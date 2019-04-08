Каррера рассказал странные подробности трансфера Педро Роши в "Спартак"

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Каррера рассказал странные подробности трансфера Педро Роши в "Спартак"

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера поведал об обстоятельствах перехода бразильского вингера Педро Роши из "Гремио" в московский клуб в 2017 году.

"Летом 2017 года я просил купить двух футболистов "Гремио" - их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба "Спартака". И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить моё согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал. Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с "Гремио" составляют 8 миллионов евро. На эту цифру я и давал своё согласие. Ну и был сильно удивлён и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что "Спартак" заплатил за Рошу в два раза больше", - сказал Каррера.

По данным Transfermarkt, "Спартак" заплатил за Рошу 12 миллионов евро.

24-летний футболист не заиграл в составе "красно-белых" и около недели назад ушёл в аренду в "Крузейро".

Не пропустите: Каррера деликатно ответил на критику Андрея Федуна. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Что тут не понятного, Федун положил себе в карман откат парочку миллионов баксов. Каррере этот бардак даже в голове не вкладывается, чтоб так дрючить собственный клуб!

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