Каррера рассказал, зачем приехал в Москву

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, который недавно прибыл в Москву, рассказал зачем приехал в столицу, однако на вопрос о посещении матч "Спартак" - "Зенит" ничего не сказал. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Я приехал в Москву просто как турист, чтобы встретиться с друзьями, не более того. Мне предложили сходить на хоккей и в театр, также меня позвали не на один футбольный матч. Что касается возможного возвращения в "Спартак" - никто не знает, как повернется матч", - сказал Каррера.

Напомним, что сегодня, 12 марта красно-белые предложили экс-главному тренеру посетить матч 20-го тура РПЛ с "Спартак" - "Зенит".

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