Каррера: "Ребята заслуженно выиграли этот трофей"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.
"Мы знали, что "Локомотив" будет играть именно так, готовились именно к такому футболу. Физическая форма у нас не на высшем уровне, ведь идёт начало сезона. Но я хочу поздравить и порадоваться за свою команду, ребята заслуженно выиграли этот трофей. Судейство? Вы же знаете, что я не люблю это комментировать. Поэтому на вопрос отвечать не буду" - сказал Каррера.
Не пропустите видеообзор матча "Спартак" – "Локомотив". | http://soccernews.ru
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