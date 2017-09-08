Каррера: "Решение не выкупать контракт Маурисио принимал я, а сегодня он бы очень пригодился "Спартаку"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера признал свою ошибку в отношении защитника римского "Лацио" Маурисио, который выступал за "красно-белых" на правах аренды.

"Решение о невыкупе контракта Маурисио - мое и руководства клуба. В мае бюджет "Спартака" был больше, поэтому мы решили не выкупать его у "Лацио", а искать другого игрока. Извините, но это часть футбола. Мне платят за то, что я принимаю решения. Если я ошибаюсь, то получаю пинок под зад. Я отвечаю за результат своей головой.

И еще отмечу: я принял такое решение не потому, что Маурисио не нравится мне как человек. Вернул бы я его в команду после срыва трансфера Гарая? Да, это еще один игрок для основы. Центральный защитник нам бы очень пригодился", - цитирует наставника "Спартака" чемпионат.com.

Напомним, Каррера рассказал, кого бы он купил на 300 миллионов евро в "Спартак". | soccernews.ru