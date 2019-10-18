Каррера: "Роналду выглядит на 28 лет. Думаю, он побьёт рекорд Пеле"

Теги ювентусмассимо карреракриштиану роналдупеле

Каррера: "Роналду выглядит на 28 лет. Думаю, он побьёт рекорд Пеле"

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Он выглядит на 28 лет, это просто невероятно. Его голод и амбиции помогут ему обойти Пеле. Думаю, он побьёт рекорд бразильца по количеству голов. Сможет ли Криштиану играть до 40 лет? Зависит от того, как он будет себя чувствовать. Но я не удивлюсь, если так и произойдёт", - приводит слова Карреры TuttoJuve.

Роналду, которому в феврале исполнится 35 лет, забил 700 голов в карьере.

Что касается рекорда Пеле, то, по официальным данным, он отличился 784 раза, по неофициальным - 1281.

Не пропустите: Лучший бомбардир в истории сборных: "Не буду разочарован, когда Роналду побьёт мой рекорд". | http://soccernews.ru
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