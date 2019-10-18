Каррера: "Роналду выглядит на 28 лет. Думаю, он побьёт рекорд Пеле"
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Он выглядит на 28 лет, это просто невероятно. Его голод и амбиции помогут ему обойти Пеле. Думаю, он побьёт рекорд бразильца по количеству голов. Сможет ли Криштиану играть до 40 лет? Зависит от того, как он будет себя чувствовать. Но я не удивлюсь, если так и произойдёт", - приводит слова Карреры TuttoJuve.
Роналду, которому в феврале исполнится 35 лет, забил 700 голов в карьере.
Что касается рекорда Пеле, то, по официальным данным, он отличился 784 раза, по неофициальным - 1281.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3