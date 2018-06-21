Каррера: "Роналду заслуживает "Золотого мяча"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на Чемпионате Мира в России.

"Криштиану на верном пути - четыре гола за два матча на Чемпионате Мира не каждому удается забить. Он доказывает, что заслуживает "Золотого мяча", - приводит слова наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Роналду желает встретиться на Чемпионате Мира со сборной Аргентины. | soccernews.ru