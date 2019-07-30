Каррера: "Самедов мог бы сделать невероятную карьеру в Италии"

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Каррера: "Самедов мог бы сделать невероятную карьеру в Италии"

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что думает о возможностях Александра Самедова после завершения карьеры. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Самедов - невероятный футболист. В Италии он сделал бы невероятную карьеру. Я бы взял его в свой тренерский штаб, он был бы отличным помощником. И спортивным директором он будет хорошим", - сказал Каррера.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стыли чемпионами России. Осенью 2018 года он покинул клуб.

А еще: Самедов: "Я готов занять пост спортивного директора "Спартака"  | http://soccernews.ru
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