Каррера считает, что "Зенит" уже можно поздравить с чемпионством в РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен

Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о нынешнем сезоне РПЛ.

"Думаю, "Зенит" уже можно назвать чемпионом, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. "Динамо", на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА займет второе место.

Что касается "Спартака", то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятерке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идет скорее о том, чтобы закрепиться в десятке", – сказал итальянец.

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