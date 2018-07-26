Каррера сделал важное заявление о составе "Спартака" в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он выставит необычный состав на матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга".

"От "Спартака" всегда ждут максимума. По-другому и быть не может, так что наша задача – выигрывать как можно больше матчей, чтобы добраться до вершины в чемпионате России.

"Оренбург" это крепкая организованная команда, у которой повышенная мотивация. Против "Спартака", как я давно успел убедиться, с другой не играют.

Зобнин, Кутепов и Самедов могут сыграть против "Оренбурга", а могут и не сыграть. Сами увидите! Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания одиннадцати игроков, как в предстоящую субботу, у нас еще не было", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Оренбург" состоится 28 июля и начнется в 19:00 мск.

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