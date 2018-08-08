Каррера сделал важное заявление о возможном переходе Еременко в "Спартак"

Теги спартак москвамассимо каррерароман еременко

Каррера сделал важное заявление о возможном переходе Еременко в "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что клуб в ближайшее время подпишет финского полузащитника Романа Еременко.

"Когда будет объявлено о подписании Еременко официально, тогда отвечу на вопрос о нем. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?" – приводят слова Карреры российские СМИ.

Ожидается, что "Спартак" представит 31-летнего Еременко 10 августа.

Не пропустите: Легендарный тренер "Спартака" сделал важное заявление о возможном переходе Еременко. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов