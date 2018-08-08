Каррера сделал важное заявление о возможном переходе Еременко в "Спартак"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что клуб в ближайшее время подпишет финского полузащитника Романа Еременко.

"Когда будет объявлено о подписании Еременко официально, тогда отвечу на вопрос о нем. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?" – приводят слова Карреры российские СМИ.

Ожидается, что "Спартак" представит 31-летнего Еременко 10 августа.

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