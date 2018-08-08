Каррера сделал важное заявление после поражения "Спартака" от ПАОКа

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Каррера сделал важное заявление после поражения "Спартака" от ПАОКа
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды от ПАОКа (2:3) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко.

Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано.  В любом матче, когда теряешь контроль, соперник наказывает.

Во втором тайме сыграли организованно, создали моменты, но при этом пропустили несколько атак. Увы, сравнять счет не вышло", – приводят слова Карреры российские СМИ.

Ответный матч "Спартак" - ПАОК состоится 14 августа.

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