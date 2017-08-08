Каррера сделал выбор между Луаном и Гараем

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера сделал выбор между потенциальными новичками своей команды - форвардом бразильского "Гремио" Луаном Виейрой и защитником испанской "Валенсии" Эсекьелем Гараем.

"На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая", - приводит слова действующего чемпиона России СЭ.

Напомним, Мутко высказался о неудачах "Спартака". | soccernews.ru