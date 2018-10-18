Каррера сделал заявление о своем будущем в "Спартаке"

5 Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера сделал заявление о своем будущем в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он не думает о продлении своего контракта, который истекает летом 2019 года.

"Я сейчас думаю не о своем контракте, а о том, чтобы набирать очки в чемпионате России и по максимуму сыграть в двух других турнирах. Нам всем нужен результат, а если его не будет, то в "Спартаке" не будет и того главного тренера, который не приносит результат", - приводят слова Карреры российские СМИ.

После 10 туров "Спартак" занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков.

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Комментарии

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mavr

спартак дерьмо.был и будет

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Чавал

Керченский стрелок?

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Mavr pidr

Как и параша, за которую болеет твоё тело

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Spiridonovich

Борзописцам, находящимся на содержании у Гинера, никогда не давали покоя тренеры самой популярной и самой великой команды, Спартак.Как только у руля команды появлялся новый тренер, эта братия обрушивала на него ушаты помоев и наглой лжи.Цель одна выбить из равновесия любого специалиста, доказывая его проф непригодность и необходимость немедленной отставки. Сегодня их атакам подвергается Каррера. Ещё бы, он за два сезона завоевал с командой первое и третье место. А вот гениальный Гончаренко, три года создаёт команду и не видно, когда же наш флагман взгромоздится на вершину. А несмываемое позорище, два года подряд в розыгрыше кубка страны. За такие фортели тренера надо гнать с... метлой.

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Георгий

А если у бабушки вырастит хрен, то она станет дедушкой...

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