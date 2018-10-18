Каррера сделал заявление о своем будущем в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он не думает о продлении своего контракта, который истекает летом 2019 года.

"Я сейчас думаю не о своем контракте, а о том, чтобы набирать очки в чемпионате России и по максимуму сыграть в двух других турнирах. Нам всем нужен результат, а если его не будет, то в "Спартаке" не будет и того главного тренера, который не приносит результат", - приводят слова Карреры российские СМИ.

После 10 туров "Спартак" занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков.

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