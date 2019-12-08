Каррера сделал заявление после назначения на пост главного тренера АЕКа
Итальянский специалист Массимо Каррера прокомментировал свое назначение на пост главного тренера греческого АЕКа
"Я рад, что подписал контракт с АЕКом. Я благодарен клубу за эту возможность. Я отдам за клуб душу и тело. Я хочу, чтобы моя команда играла в футбол. По окончании матча футболки игроков должны быть потными. Я хочу видеть, как фанаты болеют со страстью. Хочу, чтобы мои игроки отдавали все силы во время матча.
АЕК - команда с богатой истории, за которую болеет множество фанатов. Хочу, чтобы все болельщики были счастливы", - приводит слова Карреры официальный сайт клуба.
Итальянский специалист заключил контракт с клубом до лета 2021 года.
Напомним, что Каррера с 2016 по 2018 годы тренировал московский "Спартак". Под его руководством клуб стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.
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