Каррера: "Сегодня состоится великий матч"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды против английского "Ливерпуля" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Великого давления не ощущаю. Сегодня состоится великий матч. Мы делаем то, что любим, и поэтому все хорошо. Будем играть в наш футбол, а поле покажет, кто был сегодня лучшим", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Нигматуллин сделал смелый прогноз на матч "Ливерпуль" - "Спартак". | soccernews.ru