Каррера: "Селихов не играл с "Атлетико" просто потому, что я выбрал Реброва"

Теги спартак москвамассимо каррераалександр селиховартем ребров

Каррера: "Селихов не играл с "Атлетико" просто потому, что я выбрал Реброва"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера опроверг информацию о том, что вратарь Александр Селихов пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3) из-за проблем с лишним весом. 

"Если бы отталкивался от веса, определяя состав, то даже не знаю, кто бы тогда играл. Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Не надо писать все подряд. Решил ли я, кто будет в воротах в ответной встрече с "Атлетиком"? Да. Но вам не скажу", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Ранее сообщалось, что лишний вес Селихова составляет 900 граммов.

Не пропустите: Каррера: "Спартаку" надо победить 3:0 и футболисты отдадут 130 процентов своих сил". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 6 11
2 Астана 6 10
3 Славия Прага 6 8
4 Маккаби Тель-Авив 6 4
Группа B М О
1 Динамо Киев 6 13
2 Партизан 6 8
3 Янг Бойз 6 6
4 Шкендербеу 6 5
Группа C М О
1 Брага 6 10
2 Лудогорец 6 9
3 Истанбул ББ 6 8
4 Хоффенхайм 6 5
Группа D М О
1 Милан 6 11
2 АЕК 6 8
3 Риека 6 7
4 Аустрия Вена 6 5
Группа E М О
1 Аталанта 6 14
2 Лион 6 11
3 Эвертон 6 4
4 Аполлон 6 3
Группа F М О
1 Локомотив Москва 6 11
2 Копенгаген 6 9
3 Шериф 6 9
4 Злин 6 2
Группа G М О
1 Виктория Плзень 6 12
2 Стяуа Бухарест 6 10
3 Лугано 6 9
4 Хапоэль Беэр-Шева 6 4
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 6 13
2 Црвена Звезда 6 9
3 Кельн 6 6
4 БАТЭ 6 5
Группа I М О
1 Зальцбург 6 12
2 Марсель 6 8
3 Коньяспор 6 6
4 Витория Гимарайнш 6 5
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 6 11
2 Эстерсунд ФК 6 11
3 Заря Луганск 6 6
4 Герта 6 5
Группа K М О
1 Лацио 6 13
2 Ницца 6 9
3 Зульте-Варегем 6 7
4 Витесс 6 5
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Реал Сосьедад 6 12
3 Русенборг 6 5
4 Вардар 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов