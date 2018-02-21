Каррера: "Селихов не играл с "Атлетико" просто потому, что я выбрал Реброва"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера опроверг информацию о том, что вратарь Александр Селихов пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3) из-за проблем с лишним весом.

"Если бы отталкивался от веса, определяя состав, то даже не знаю, кто бы тогда играл. Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Не надо писать все подряд. Решил ли я, кто будет в воротах в ответной встрече с "Атлетиком"? Да. Но вам не скажу", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Ранее сообщалось, что лишний вес Селихова составляет 900 граммов.

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