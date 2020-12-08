Каррера сказал при каком условии покинет АЕК

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера заявил когда покинуть команду.



Специалист отметил, что это произойдет если футболисты считают его ответственным за последние неудачные результаты команды, сообщает Enwsi.gr.

"Скажите мне, что вы об этом думаете, какое ваше мнение о нашей ситуации. Если вы считаете, что это моя вина, я уйду… Жду, что вы мне скажете", – попросил итальянец игроков после поражения от "Панатинаикоса" (1:2).

Лидеры команды в ответ взяли на себя большую часть вины за игру в последних матчах и попросили Карреру не уходить.