"Каррера, скорее всего, подумал: "Что ж за мудака я выпускаю?": Макеев рассказал о своём предпоследнем матче за "Спартак"

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"Каррера, скорее всего, подумал: "Что ж за мудака я выпускаю?": Макеев рассказал о своём предпоследнем матче за "Спартак"

Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Макеев вспомнил о своём предпоследнем матче в составе "красно-белых".

Речь идёт о гостевой игре против "Крыльев Советов", которая состоялась 1 декабря 2016 года и завершилась победой самарцев со счётом 4:0.

"История такая. Проигрываем 0:2, а мне Дима Комбаров в перерыве говорит: "Разминайся, у меня привод побаливает". Ну, я и разминаюсь, а в это время в раздевалке Каррера устраивает разнос - всё крушит, бьёт по стойке с макетом, а ещё подходит к каждому и спрашивает: "Ты готов играть? Ты готов играть?". Комбаров отвечает: "Не готов!". Тогда срочно посылают за мной.

Я несусь в раздевалку, открываю дверь, вижу команду и всю эту атмосферу, а потом поскальзываясь на кафельном полу и со всего размаха падаю. Хорошо, администратор Георгий Степаныч Чавдарь как герой меня поддержал, не дал совсем разбиться. Каррера, скорее всего, подумал: "Что ж за мудака я выпускаю?". Возможно, тогда и решил, что контракт со мной не будет продлевать. Но это шутка, на самом деле. В следующей игре я уже вышел в основе, когда обыграли "Рубин" перед перерывом. Это был последний, 201-й матч за "Спартак", - сказал Макеев.

30-летний футболист выступал за "Спартак" с 2007 по 2017 год. После чемпионского сезона он на правах свободного агента перешёл в "Ростов".

Сейчас Макеев защищает цвета ереванского "Арарата".

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