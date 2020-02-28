"Каррера, скорее всего, подумал: "Что ж за мудака я выпускаю?": Макеев рассказал о своём предпоследнем матче за "Спартак"
Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Макеев вспомнил о своём предпоследнем матче в составе "красно-белых".
Речь идёт о гостевой игре против "Крыльев Советов", которая состоялась 1 декабря 2016 года и завершилась победой самарцев со счётом 4:0.
"История такая. Проигрываем 0:2, а мне Дима Комбаров в перерыве говорит: "Разминайся, у меня привод побаливает". Ну, я и разминаюсь, а в это время в раздевалке Каррера устраивает разнос - всё крушит, бьёт по стойке с макетом, а ещё подходит к каждому и спрашивает: "Ты готов играть? Ты готов играть?". Комбаров отвечает: "Не готов!". Тогда срочно посылают за мной.
Я несусь в раздевалку, открываю дверь, вижу команду и всю эту атмосферу, а потом поскальзываясь на кафельном полу и со всего размаха падаю. Хорошо, администратор Георгий Степаныч Чавдарь как герой меня поддержал, не дал совсем разбиться. Каррера, скорее всего, подумал: "Что ж за мудака я выпускаю?". Возможно, тогда и решил, что контракт со мной не будет продлевать. Но это шутка, на самом деле. В следующей игре я уже вышел в основе, когда обыграли "Рубин" перед перерывом. Это был последний, 201-й матч за "Спартак", - сказал Макеев.
30-летний футболист выступал за "Спартак" с 2007 по 2017 год. После чемпионского сезона он на правах свободного агента перешёл в "Ростов".
Сейчас Макеев защищает цвета ереванского "Арарата".
Не пропустите: Макеев: "Не думаю, что в ближайшие годы "Спартак" станет чемпионом России". | http://soccernews.ru
главное
-
Тедеско озвучил амбициозную цель "Спартака" на остаток сезона
-
"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Идеи "Копенгагенского плана"! Главный клуб Дании предложил радикально реформировать Еврокубки - после этого появилась куча модификаций как это можно сделать
-
У Дзюбы появились шансы сыграть с "Локомотивом"
-
Петреску обвинил арбитра в вылете "ЧФР Клужа" из Лиги Европы
Лента новостей
-
Слуцкий назвал лучшего российского вратаря
-
Шюррле пропустит несколько матчей "Спартака" из-за травмы
-
23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса
-
Тедеско озвучил амбициозную цель "Спартака" на остаток сезона
-
Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ
-
Стал известен диагноз защитника "Манчестер Сити" Ляпорта
-
Кейн восстанавливается от травмы быстрее, чем ожидалось
-
"Каррера, скорее всего, подумал: "Что ж за мудака я выпускаю?": Макеев рассказал о своём предпоследнем матче за "Спартак"
-
"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Джорджевич рассказал, почему не получил российское гражданство
-
"Дерби на все времена": "Динамо" ярко анонсировало матч со "Спартаком"
-
Идеи "Копенгагенского плана"! Главный клуб Дании предложил радикально реформировать Еврокубки - после этого появилась куча модификаций как это можно сделать
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Эвертона"
-
Жена экс-защитника "Спартака" Боккетти пожаловалась на коронавирус
-
"Зенит" внёс в заявку на весеннюю часть РПЛ восемь игроков
-
"Атлетико" включился в борьбу за Виллиана
-
"Челси" готовит предложение по хавбеку "Лиона"
-
У Дзюбы появились шансы сыграть с "Локомотивом"
-
Макеев: "Не думаю, что в ближайшие годы "Спартак" станет чемпионом России"
-
Только две команды чаще обыгрывали "Арсенал" в еврокубках, чем "Олимпиакос"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15