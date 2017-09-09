Каррера: "Спартак" доказал, что он готов к Лиге Чемпионов"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о победе своей команды над казанским "Рубином".

"Выбрал схему 3-5-2, потому что играли с "Рубином". О "Мариборе" будем думать завтра. Мы готовы к Лиге Чемпионов. Мы доказали, что готовы. Физически мы хорошо себя чувствуем, это хороший показатель", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, матч против "Рубина" стал знаковым для Промеса. | soccernews.ru