Каррера: "Спартак" должен как можно лучше подготовиться к матчу с "Локомотивом"

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Каррера: "Спартак" должен как можно лучше подготовиться к матчу с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассуждает о предстоящем матче за Суперкубок России против "Локомотива".

"Все хорошо себя чувствуют. По составу есть кое-какие сомнения, но думаю, что до завтрашнего вечера я решу. Как сдержать Ари? Это квалифицированный и очень опасный нападающий. Несмотря на что Ари не очень высокий, он очень хорошо играет головой. Мы должны быть очень осторожны. Это дерби, мы должны как можно лучше подготовиться к этой игре", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 14 июля и начнется в 21:30 мск.

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