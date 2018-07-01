Каррера: "Спартак" достоин уровня Зобнина"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался об игровых качествах полузащитника своей команды Романа Зобнина.

"Я хорошо знаю этого футболиста, и у меня никогда не возникало сомнений по поводу его способностей. В связи с этим рад, что и в сборной он показывает себя в лучшем свете. Роман играет в одной из самых амбициозных команд страны, которая всегда рассчитывает на самые высокие результаты не только на внутренней, но и на международной арене. В связи с этим не думаю, что "Спартак" недостоин уровня полузащитника", - цитирует наставника "красно-белых" Russia Today.

Напомним, Каррера назвал главного фаворита ЧМ-2018. | soccernews.ru