Каррера: "Спартак" еще не выпал из чемпионской гонки"

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Каррера: "Спартак" еще не выпал из чемпионской гонки"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о шансах своей команды включиться в борьбу за чемпионство.

"Мы пропустили много голов в концовках матчей из-за потери концентрации. Это очень неприятно, ведь ты думаешь, что три очка уже в кармане. Сейчас мы над этим работаем. После победы над "Уралом" вышли на пятое место в турнирной таблице. Продолжаем работу над своей самооценкой и осознанием собственных способностей. Сейчас "Зенит" с Манчини опережает нас на 11 очков, но мы не считаем, что выбыли из чемпионской гонки", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" интересовался Нойштедтером. | soccernews.ru

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