Каррера: "Спартак" готов стать чемпионом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча первого тура РПЛ против "Оренбурга" заявил о готовности своей команды вернуть чемпионский титул.

"Спартак" готов стать чемпионом. Мы будем всё делать ради этой цели" - сказал Каррера.

Напомним, что "красно-белые" становились чемпионами России в сезоне 2016/17.

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