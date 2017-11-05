Каррера: "Спартак" хорошо отреагировал на пропущенный гол"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (3:1) в матче 16-го тура чемпионата России.
"Стал ли быстрый пропущенный мяч хорошим раздражителем? Мы не ожидали, что нам забьют подобный гол. Потом команда хорошо отреагировала. Мы провели хороший матч, мало рисковали. Если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь. Это, конечно же, неправильно.
Я знал, что Зе Луишу будет сложно в концовке матча, но он провел хороший матч, учитывая, что долго не играл. Как мне гол Квинси Промеса? Безусловно, это отменный гол. Я поздравляю его!" - сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол".
Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на четвертое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.
Не пропустите: "Спартак" одерживает волевую победу в Москве над "Уфой". | http://soccernews.ru
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|Краснодар
|16
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|16
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|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
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|Анжи
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|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12