Каррера: "Спартак" можно назвать русским "Ювентусом"

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Каррера: "Спартак" можно назвать русским "Ювентусом"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как отреагировал, когда узнал о приглашении его в московский клуб. Об этом сообщает Commandos.

Да, когда я понял, что мне позвонили из "Спартака" - самой важной командой России с огромным количеством фанатов, я сразу принял приглашение. "Спартак" можно назвать русским "Ювентусом", - рассказал экс-тренер.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Сейчас 54-летний специалист является безработным.

Не пропустите: Каррера: "Без проблем вернусь в Россию, если пригласят"| http://soccernews.ru

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