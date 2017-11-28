Каррера: "Спартак" навсегда в моем сердце"

Теги массимо каррераспартак москва

Каррера: "Спартак" навсегда в моем сердце"Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера расхвалил свою команду после победы в матче Премьер-лиги против "Зенита" (3:1).

"Мы вернулись! Это наша команда – мои бойцы. Это наши болельщики – прекрасные и горячие. Это наш клуб – лучший.

Я горжусь быть частью этой команды! "Спартак" Москва навсегда в моем сердце. Я вас люблю!" - пишет наставник.

Читайте также: Москвичи берут реванш: "Спартак" выигрывает у "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 18 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Спартак Москва 18 31
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов