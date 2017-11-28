Каррера: "Спартак" навсегда в моем сердце"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера расхвалил свою команду после победы в матче Премьер-лиги против "Зенита" (3:1).

"Мы вернулись! Это наша команда – мои бойцы. Это наши болельщики – прекрасные и горячие. Это наш клуб – лучший.

Я горжусь быть частью этой команды! "Спартак" Москва навсегда в моем сердце. Я вас люблю!" - пишет наставник.

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