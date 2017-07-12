Каррера: "Спартак" не может позволить себе промахнуться с трансферами"

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Каррера: "Спартак" не может позволить себе промахнуться с трансферами"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

"Сейчас мы думаем о Суперкубке. Дальше будет видно. Мы не можем себе позволить промахнуться с трансферами. Нам нужно сделать очень точный выбор", – приводят слова Карреры российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Спартак" ищет новых игроков на позиции центрального защитника, центрального полузащитника и нападающего.

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