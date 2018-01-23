Каррера: "Спартак" не сможет конкурировать с фаворитами в Лиге Европы"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы своей команды составить конкуренцию фаворитам Лиги Европы в борьбе за победу в турнире.

"В Лиге Европы выступают очень сильные команды. Для нас это будет большой опыт. Однако я не думаю, что "Спартак" сможет конкурировать с фаворитами в этом турнире", - цитирует наставника "красно-белых" Spazio Napoli.

Напомним, Каррера прокомментировал ситуацию с подписанием Максимовича. | soccernews.ru