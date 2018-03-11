Каррера: "Спартак" не забил с пенальти, но продолжил играть в свой футбол и в конце дожал соперника"

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Каррера: "Спартак" не забил с пенальти, но продолжил играть в свой футбол и в конце дожал соперника"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России. 

"Игра напомнила прошлогодние матчи. Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот. Мы не забили с пенальти, но продолжили играть в наш футбол и в конце дожали. 

Промес провел хороший матч. Я заменил его, чтобы ребята сделали что-то другое на поле. Конечно, я заменил его не потому, что он не забил пенальти. Почему я произвел двойную замену? Нам нужны были игроки, умеющие играть головой. Поэтому я заменил Ханни на Мельгарехо.

Чувствовали ли я, что Фернандо забьет гол? Может, не чувствовал, но надеялся. В подобных матчах если не забиваешь сразу, надо рассчитывать на "стандарты", - сказал Каррера после матча. 

Не пропустите: Сенсация была близка: "Спартак" на последней минуте вырвал победу в матче со "СКА-Хабаровском". | http://soccernews.ru

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