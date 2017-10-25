Каррера: "Спартак" немного расслабился при счете 3:1"

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Каррера: "Спартак" немного расслабился при счете 3:1"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над нальчикским "Спартаком" (5:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

"Мы не подошли правильно к этой игре в первом тайме. Потом немного расслабились при счете 3:1. И такое не должно происходить, потому что команда, у которой есть амбиции, не может позволить сопернику забивать такие голы.

Почему заменил Мельгарехо? Он поиграл, немного устал, и мы его поменяли. Дозировал ли я нагрузку футболистам, учитывая следующие матчи? Да, мы всегда играем на третий день, поэтому по возможности даю отдыхать игрокам", – приводит слова Карреры "Матч ТВ".

В четвертьфинале "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов".

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