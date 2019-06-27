Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"



Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением об увольнении из московского клуба в 2018 году.

"Я не считаю, что меня обманулись. К сожалению, футбол именно таков. Можно одержать 10 побед подряд, но вас могут уволить, если результаты будут неудачные. Впрочем, я считаю, что руководство "Спартака" поступило неверно. У нас было достаточно времени, чтобы улучшить игру и позицию в турнирной таблице", - приводит слова Карреры ITASportPress.

Напомним, что "Спартак" под руководством Карреры становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Наставник был отправлен в отставку 22 октября 2018 года после домашнего поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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