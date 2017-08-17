Каррера: "Спартак" переживает сложный период"

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Каррера: "Спартак" переживает сложный период"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о ситуации, в которой оказалась его команда.

"Сейчас очень сложный момент. У нас не получается добиться результата и показать плоды проделанного на тренировках труда. Но мы продолжаем работать и работать. Все - в хорошем состоянии, у меня есть выбор игроков", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, "Спартак" озвучил предложение по Ньянгу. | soccernews.ru

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