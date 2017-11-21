Каррера: "Спартак" плохо проконтролировал последние минуты игры"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничейный результат с "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

"Мы плохо проконтролировали последние минуты игры. Здесь суть в опыте. Нам забили гол, который мы могли предотвратить. Это часть роста команды. Мы провели хорошую игру и мало чего позволяли "Марибору". У нас были сегодня возможности, и для нас этот стакан наполовину полный. Есть ли какая-то связь в том, что "Спартак" потерял 4 очка в матчах против худшей команды группы? В этом нет никакой связи. Каждый матч особенный, сам по себе. Мы сегодня сделали все возможное, чтобы победить, но когда ты не забиваешь, все становится сложнее. Сейчас надо сосредоточиться на чемпионате, а потом мы будем думать о «Ливерпуле", – приводят слова Карреры российские СМИ.

После этого матча "Спартак" по-прежнему занимает третье место в своей группе.

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