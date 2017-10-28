Каррера: "Спартак" потерял два очка"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подвёл итоги матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Провели хорошую игру, играли в футбол весь матч. К сожалению, не смогли забить ещё, а соперник забил в концовке. Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка" - сказал Каррера.

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