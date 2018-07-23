Каррера: "Спартак" - российский "Ювентус"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Карерра рассказал, что такое "спартаковский дух".

"Понял ли, что такое "спартаковский дух"? Конечно. Это один из важнейших моментов. Я уже как-то говорил, скажу еще раз: "Спартак" - это российский "Ювентус". Это богатые традиции, миллионы болельщиков. И если ты каждые два года будешь менять состав, тебе понадобится много времени, чтобы новички поняли, куда они пришли. Я считаю, что должны быть 8-9 человек, которые уже много лет выступают за команду. Но у них должны быть соответствующее желание и амбиции.

Спартаковский дух - это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком "Спартака" - значит быть воином. Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть", - цитирует наставника "красно-белых" Российская газета.

Напомним, Каррера не задумывался об уходе из "Спартака". | soccernews.ru