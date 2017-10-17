Каррера: "Спартак" сделает все, чтобы выйти из группы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассуждает о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

– Безусловно, это важная игра для "Спартака". Мы постараемся показать свой футбол, а что будет дальше – увидим на поле. Полемика относительно тактической схемы? Журналисты могу думать все, что угодно. "Спартак" готовился к этому матчу так, как думал. "Севилья" – главный конкурент? Думаю, что они и "Ливерпуль" – фавориты, но мы сделаем все, чтобы выйти из группы", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Севилья" состоится сегодня, 17 октября и начнется в 21:45.

После двух туров "красно-белые" имеют в своем активе два очка, а испанцы набрали четыре пункта.

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