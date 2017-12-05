Каррера: "Спартак" уважает, но не боится "Ливерпуль"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассуждает о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

"Завтра нас ждет важный матч. Посмотрим, чем все закончится. Мы уважаем "Ливерпуль", но у нас тоже есть хорошие игроки. Не хочу давать какую-либо информацию о нашем составе. Завтра после обеда решим, как будем использовать наших футболистов. Нет какого-то игрока, который был бы важнее остальных.

У "Ливерпуля" много хороших футболистов. Мы уважаем соперника, но не боимся. Завтрашний матч покажет, кто из нас лучше. В команде отличная атмосфера, и завтра нам будут противостоять великолепные футболисты. Нас ждёт встреча с очень сильным соперником. На "Энфилде" будет очень упорная борьба", - цитирует Карреру официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Спартаку" для выхода в плей-офф необходимо побеждать.

Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря и начнется в 22:45 мск.

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