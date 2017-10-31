Каррера: "Спартак" выйдет на поле, чтобы победить "Севилью"

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Каррера: "Спартак" выйдет на поле, чтобы победить "Севилью"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассуждает о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

"Устроит ли нас ничья? Игра покажет. Но мы выйдем на поле, чтобы победить, а потом будет ясно, устроит нас результат или нет. Многое зависит от того, что соперник нам позволит. Футбол состоит из эпизодов. В прошлом году мы забивали в концовках, сейчас всё наоборот. Конечно, в Лиге чемпионов игроки более качественные, чем в РФПЛ, поэтому это тоже доставит нам трудности в матче с "Севильей".

Мы должны забыть, что было в Москве. Было отлично, но тогда моменты сыграли в нашу сторону при счёте 1:1. Но тот результат не должен давать надежду, что нам будет легко. У "Севильи" очень хорошие игроки. Тактика зависит от того, что предлагает соперник. В Москве мы были вынуждены играть в 4 защитника. Когда встречаешь команды, владеющие мячом, то нужно воспользоваться контратаками. Конечно, мы готовимся исходя из того, как играет "Севилья", но меня волнует моя команда", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Матч "Севилья" - "Спартак" состоится 1 ноября и начнется в 22:45 мск.

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