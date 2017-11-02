Каррера: "Спартаку" было сложно играть без поддержки болельщиков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетовал на нехватку поддержки в матче против "Севильи" (1:2) в ЛЧ.

"До матча с "Ливерпулем" еще далеко. Сейчас у нас впереди встреча с "Уфой". О ней мы и будем думать в ближайшее время.

УЕФА принял решение не пустить болельщиков. Его нужно уважать. Конечно, "Спартаку" было сложно играть без поддержки болельщиков. Сегодня мы ощущали их отсутствие", – сказал Каррера. | soccernews.ru