Каррера: "Спартаку" надо победить 3:0 и футболисты отдадут 130 процентов своих сил"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассуждает о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".

"Безусловно, они начинают матч фаворитами. Конечно, мы не приехали сюда как на прогулку. Мы постараемся перевернуть результат в этой игре. Когда проигрываешь, приходится принимать на себя критику. Это часть футбола, когда не удаётся хорошо выполнять свою работу. И первая ответственность на мне, а не на команде. Мы пересмотрели игру, чтобы не повторить те ошибки, которые были в первом матче. Сильная команда может подняться с колен после такого поражения. Тот матч был так себе, но мы сделаем всё, чтобы доказать обратное в завтрашней игре.

Нам надо забить три гола, но надо и не пропустить. Не скажу, что готов выпустить 11 человек в атаку, чтобы забить как можно больше. Матч длится 90 минут. И нам надо понять, как будет играть соперник. Потом будем делать выводы, что нам делать. "Атлетик" будет играть в свой футбол. Не думаю, что из-за того, что они победили 3:1 в первом матче, они будут отсиживаться в обороне и ждать действий от «Спартака». Большую разницу сыграл тот факт, что "Атлетик" играл в чемпионате, а мы товарищеские матчи.

Я знаю, что нам надо победить как минимум 3:0, чтобы пройти дальше. Это нелегко. Конечно, мы будем чем-то рисковать. Для этого мы и здесь, чтобы завтра сыграть и побороться за победу. Завтра все игроки отдадут 130 процентов своих сил, чтобы перевернуть ситуацию. Это нелегко, но мяч круглый", - приводят слова Карреры российские СМИ.

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