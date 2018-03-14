Каррера: "Спартаку" нужно постараться победить во всех оставшихся матчах"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы его команды на чемпионство.

"После ничьей с "Локомотивом" мы победили в следующем матче, но ситуация не изменилась. Мы надеемся занять место как можно выше. Мы на восемь лет отстаем от лидера, но у нас есть преимущество. У нас нет матчей с прямыми конкурентами, так как мы уже со всеми сыграли. "Спартаку" нужно постараться победить во всех оставшихся матчах. И посмотрим, какие результаты будут у "Локомотива", ЦСКА и "Зенита", – цитирует Карреру TuttoJuve.

Напомним, что после 22 туров "Спартак" занимает второе второе место в Премьер-лиге и на восемь очков отстает от лидирующего "Локомотива".

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