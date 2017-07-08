Каррера: "Спартаку" нужно усиление"

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Каррера: "Спартаку" нужно усиление"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его команде нужны новые игроки.

"Безусловно, нам нужно усиление, потому что, помимо чемпионата, мы будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент мы оцениваем то, что у нас есть", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Спартак" намерен приобрести центрального хавбека, крайнего полузащитника и нападающего.

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