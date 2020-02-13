Каррера сравнил АЕК со "Спартаком"

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Каррера сравнил АЕК со "Спартаком"

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил свой клуб с московским "Спартаком". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Пока я в клубе лишь два месяца, мы в начале пути. Но думаю со временем уровень состава будет сопоставим со "Спартаком". Когда сделаем то, что планируем, можно будет сравнить АЕК со "Спартаком" чемпионских времен", - сказал тренер.

АЕК занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в активе 44 очка. Отставание от лидирующего "Олимпиакоса" - 13 баллов.

Каррера высказался о результатах АЕК в чемпионате Греции| http://soccernews.ru
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