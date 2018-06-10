Каррера сравнил Головина с легендой "Ювентуса"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о хавбеке ЦСКА Александре Головине.

"Головин является прототипом современного хавбека. Он техничен и может закрыть несколько позиций, у него потенциал топ-футболиста. С кем его можно сравнить? Сравнивать всегда сложно. Если подумать над этим, то у него есть что-то общее с Павлом Недведом" - приводит слова Карреры ItaSportPress.

Читайте также: "Ювентус" намерен в ближайшее время инициировать переговоры о трансфере Головина. | http://soccernews.ru